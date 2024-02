Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ford: présente la gamme 2025 de son Ford Explorer information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 14:52









(CercleFinance.com) - Ford présente la nouvelle gamme de son modèle Explorer - le SUV le plus vendu de tous les temps aux États-Unis - avec un intérieur redessiné, une nouvelle technologie avancée et un style extérieur ' plus audacieux '.



La nouvelle gamme Explorer 2025 - déclinée en versions Active, ST-Line, ST haute performance et Platinum - sera équipée du nouveau système d'info-divertissement Ford Digital Experience.



Ford précise que les modèles ST-Line, ST et Platinum pourront aussi être équipés du ' Ford BlueCruise ', le système de conduite mains libres du constructeur.



'Nous avons peaufiné presque chaque partie du nouvel Explorer, en nous concentrant sur un intérieur redessiné, des technologies supplémentaires comme la conduite mains libres sur autoroute BlueCruise et des éditions spéciales comme l'Explorer ST de 400 chevaux. C'est la bonne combinaison pour offrir ce que la prochaine génération de clients veut et aime dans un grand SUV ', a commenté Andrew Frick, président de Ford Blue.







