Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : près de 20.000 véhicules rappelés en Amérique du Nord Cercle Finance • 14/06/2021 à 16:31









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé lundi le rappel de près de 20.000 pick-up en Amérique du Nord en raison d'un risque éventuel de détachement des adaptateurs de moyeux au niveau des roues avant. Le constructeur automobile américain précise que le rappel des véhicules F-Series Super Duty concerne 17.616 véhicules aux Etats-Unis, 1779 au Canada et 231 au Mexique. Dans son communiqué, Ford dit ne pas avoir connaissance d'accidents ou de blessures liés à ces problèmes.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -1.47%