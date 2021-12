Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: premières livraisons de la Mustang Mach-E en Chine information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 10:31









(CercleFinance.com) - Ford annonce que sa Mustang Mach-E a officiellement été livrée à ses premiers clients chinois le dimanche 26 décembre.



La Mach-E, produite localement, est vendue via le réseau croissant de magasins de vente directe de Ford BEV situés dans les principaux marchés métropolitains chinois.



Actuellement, ce réseau comprend 25 magasins dédiés à la vente de véhicules électriques Ford en Chine.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +0.60%