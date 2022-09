Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: pose de la première pierre du projet 'BlueOval City' information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 14:44









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé vendredi avoir posé la première pierre de son usine de 'BlueOval City', dans le Tennessee, un projet que le deuxième constructeur automobile américaine considère comme le plus ambitieux de son histoire.



Moins d'un an après l'officialisation de la décision d'investissement, les charpentes métalliques de l'édifice ont été installées suite à l'achèvement des travaux de terrassement, qui se sont traduits par la pose de quelque 370.000 tonnes de pierre, soit un volume équivalent à 1600 Statues de la Liberté.



Ce campus 'avancé', qui doit s'étendre sur plus de 15 km2, doit permettre de créer 6000 nouveaux emplois au moment du démarrage de la production, en 2025.



L'usine, qui fait l'objet d'un investissement de 5,6 milliards de dollars (environ 4,8 milliards d'euros) partagé avec le sud-coréen SK, produira la prochaine génération de pick-ups électriques F-Series ainsi que des batteries pour les futurs modèles de Ford et Lincoln.



Le projet doit aider le constructeur à atteindre son objectif d'une production annuelle de deux millions de véhicules électriques par an d'ici à la fin 2026.





