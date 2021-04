Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : plusieurs nominations stratégiques à l'international Cercle Finance • 28/04/2021 à 16:58









(CercleFinance.com) - Ford annonce aujourd'hui nominations à l'international, concernant des postes stratégiques de cadres. Ainsi, à compter du 1er mai, Steven Armstrong, l'actuel dirigeant de la coentreprise Changan Ford en Chine, sera nommé Responsable de la transformation dans la zone Amérique du Sud et en Inde. À ce titre, il dirigera notamment l'évaluation des allocations de capitaux en Inde et la conclusion de la restructuration des activités de Ford en Amérique du Sud. Par ailleurs, Daniel Justo, actuellement directeur financier de Ford dans la région Amérique du Sud deviendra quant à lui président de Ford dans cette même région. Enfin, après une période de transition, Lyle Watters, l'actuel président de Ford South America et des marchés internationaux du groupe, déménagera à Shanghai au 1er juillet pour occuper le poste nouvellement créé de directeur général chez de la division Passenger Vehicle, chez Ford Chine.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.12%