Ford plus optimiste sur ses perspectives

(AOF) - Ford a publié des résultats en progression plus importante que prévu. Au deuxième trimestre, le constructeur automobile américain a généré un bénéfice de 1,9 milliard de dollars, soit 47 cents par action, contre 667 millions de dollars un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 72 cents, soit 17 cents de mieux que le consensus. L’Ebit ajusté est passé en un an de 3,7 à 3,8 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires total du groupe a progressé de 44,95 milliards de dollars, dépassant nettement le consensus de 40,38 milliards de dollars.

L'entreprise a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2023, avec un Ebit ajusté compris entre 11 et 12 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible ajusté situé entre 6,5 et 7 milliards de dollars. Le premier était auparavant anticipé entre 9 et 11 milliards de dollars

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.