FORD: plus fort que le consensus au second trimestre

(AOF) - Ford a publié un résultat net de 1,1 milliard de dollars au second trimestre 2020, soit 28 cents par action, contre 100 millions, ou 4 cents par action, un an plus tôt. Ajusté des éléments exceptionnels, le constructeur enregistre une perte de 35 cents par action, bien mieux que la perte de 1,17 dollar attendue par le consensus FactSet. Les ventes ont, elles, reculé de moitié pour ressortir en ligne avec le consensus, à 19,4 milliards de dollars. Ford prévoit un EBIT ajusté au troisième trimestre de 0,5 à 1,5 milliard de dollars, et va bientôt lancer ses nouveaux modèles de SUV électriques.

"Les quelque 40 milliards de dollars de liquidités dont dispose actuellement la société devraient suffire à maintenir ou à dépasser un solde de trésorerie cible de 20 milliards de dollars au cours du second semestre de cette année, même si la demande mondiale diminue ou s'il y a une autre vague majeure de fermetures d'usines liée à la pandémie", a déclaré le groupe dans un communiqué.

