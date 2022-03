Ford: plan de réorganisation des activités automobiles information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 13:40

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'une transformation de son activité automobile globale, Ford fait part de la création de deux unités distinctes, Ford Model e et Ford Blue, concentrées respectivement sur les véhicules électriques et sur les véhicules à combustion interne.



Opérées de façon séparée, elles partageront -ainsi que l'unité de véhicules commerciaux et gouvernementaux Ford Pro- 'les technologies pertinentes et les meilleures pratiques pour tirer parti des effets d'échelle et mener des améliorations opérationnelles'.



Le groupe de Dearborn confirme son objectif d'un EBIT ajusté entre 11,5 et 12,5 milliards de dollars pour cette année, la borne haute correspondant à une marge de 8% qui, 'en cas d'atteinte, aurait un an d'avance sur son objectif précédent'.