Ford: pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Ford recule de près de 3% sur les premiers échanges à Wall Street, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Jefferies de 'achat' à 'conserver', et ce malgré un objectif de cours remonté de 20 à 25 dollars dans le sillage d'estimations 2022-23 relevées.



S'il reconnait que 'Ford est de retour, avec des bénéfices solides et un bilan réparé', le broker estime que l'action du constructeur automobile s'est également réévaluée sur la base du redressement des bénéfices et que 'tout cela laisse peu de place aux surprises positives'.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +0.94%