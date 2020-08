Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : partenariat renouvelé avec une fédération suisse Cercle Finance • 13/08/2020 à 12:25









(CercleFinance.com) - Ford Suisse annonce ce jour la prolongation de son partenariat en tant qu'Official car supplier et Official referee partner avec la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF). Dans le cadre de ce partenariat, Ford Suisse équipe les fonctionnaires et arbitres de modèles Ford. 'La nouvelle Ford Kuga et le Ford Explorer, qui offrent beaucoup d'espace et sont équipés d'une propulsion hybride rechargeable ainsi que de nombreuses fonctions innovantes d'assistance à la conduite, sont les plus appréciés par les arbitres et les fonctionnaires de la SIHF', indique le groupe.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -1.80%