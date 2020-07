Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : partenariat avec Mobileye dans la sécurité Cercle Finance • 20/07/2020 à 17:12









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé un partenariat avec Mobileye filiale d'Intel pour inclure dans ses véhicules des systèmes améliorés de prévention des collisions. Les nouveaux véhicules de Ford utiliseront les puces informatiques et les logiciels EyeQ de Mobileye pour aider à identifier ce que la caméra sur le pare-brise d'un véhicule peut voir, y compris les marquages de voie, les panneaux de signalisation et d'autres véhicules. Le partenariat ajoutera également la détection des piétons et des cyclistes, ainsi que la conduite mains libres pour la toute nouvelle Mustang Mach-E et le tout nouveau F-150, a déclaré Ford. Le constructeur automobile américain a annoncé son intention d'inclure le logo de Mobileye dans ses écrans d'assistance au conducteur.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -2.61%