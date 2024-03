Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ford: partenariat avec Allego dans la recharge en Europe information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mardi la signature d'un partenariat stratégique avec Allego portant sur la création d'un réseau d'infrastructures de recharge ultra-rapide pour véhicules électriques chez les concessionnaires européens du groupe automobile américain.



D'une capacité de 400 kW, les bornes d'Allego seront accessibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pour les véhicules compatibles avec la norme en courant continu (DC), indépendamment de leur marque.



Les clients de Ford bénéficieront de tarifs préférentiels grâce à leur carte FordPass Charging Card ou aux applications FordPass et Plug & Charge, tandis que les autres usagers pourront payer par carte bancaire.



Cette annonce intervient alors que Ford s'est donné comme ambition de vendre 100% de véhicules électriques pour les particuliers et les professionnels à horizon 2035.



Le crossover Explorer, son premier véhicule électrique conçu et fabriqué en Europe, est actuellement disponible en pré-commande.



Avec ce projet, Ford estime qu'il disposera désormais d'un réseau composé de plus de 600.000 bornes de recharge en Europe.



Allego, l'un des leaders européens de la recharge de véhicules électriques (VE), affiche de son côté plus de 35.000 bornes de recharge publiques implantées dans 16 pays européens.





