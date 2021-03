Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : obligation convertible de deux milliards de dollars Cercle Finance • 16/03/2021 à 12:30









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mardi le lancement d'une émission d'obligations convertibles d'un montant de deux milliards de dollars devant arriver à échéance en 2026. Ces obligations senior non garanties seront proposées à des investisseurs institutionnels qualifiés dans le cadre d'un placement privé, précise le constructeur automobile américain dans un communiqué. Le montant de l'opération est susceptible d'être augmenté de 300 millions de dollars en cas d'exercice de l'option de surallocation consentie aux teneurs d'ordre de l'opération, ajoute le groupe. Ford indique que la transaction a pour objectif de financer les besoins généraux de l'entreprise, voire de rembourser une partie de la dette existante.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE 0.00%