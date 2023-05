Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: objectifs confirmés pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Ford confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2023, à savoir de neuf à 11 milliards de dollars pour le profit opérationnel (EBIT) ajusté et environ six milliards de dollars pour les flux de trésorerie disponibles ajustés.



Le constructeur automobile vise une marge d'EBIT ajusté de 10% en 2026, avec des taux dans le bas de la plage à deux chiffres pour Ford Blue, dans le milieu de la plage des 10-20% pour Ford Pro et de 8% à fin 2026 pour Ford Model e.



Par ailleurs, Ford a l'intention d'annoncer de nouveaux accords définitifs sur les matières premières de batteries, renforçant ainsi son approvisionnement pour produire deux millions de véhicules électriques d'ici fin 2026 - et au-delà.





