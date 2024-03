Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ford: objectifs 2024 réaffirmés, le plan 'Ford+' en soutien information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 14:36









(CercleFinance.com) - Ford a confirmé mardi ses objectifs financiers au titre de l'exercice 2024, invoquant la mise en oeuvre de son plan de croissance baptisé 'Ford+'.



A l'occasion d'une conférence dédiée au secteur automobile organisée par Bank of America, le directeur financier du constructeur américain, John Lawler, a réaffirmé sa prévision d'un résultat opérationnel courant (Ebitda) ajusté de 10 à 12 milliards de dollars cette année.



Le flux de trésorerie disponible (FCF) ajusté est quant à lui toujours attendu entre six et sept milliards de dollars, pour des dépenses d'investissement vues entre huit et 9,5 milliards de dollars.



Lors du BofA Securities Auto Summit, Lawler a rappelé que le programme 'Ford+' visait à doper la croissance, à augmenter les marges bénéficiaires, à améliorer l'efficacité du capital tout en réduisant le caractère cyclique des résultats du groupe.



A 14h35, le titre reculait de 0,3%, sous-performant l'indice S&P 500 qui avançait de 0,3%.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.50%