Ford: nouveaux objectifs fixés après la grève

(CercleFinance.com) - Après avoir retiré ses objectifs en raison de la grève de l'UAW, Ford indique anticiper désormais un EBIT ajusté de 10 à 10,5 milliards de dollars et un free cash-flow ajusté de cinq à 5,5 milliards pour l'ensemble de l'année en cours.



'Les activités aux Etats-Unis ayant redémarré, les objectifs reflètent les effets de la grève ayant entrainé des perturbations manufacturières', précise le constructeur automobile, qui mentionne un manque à gagner de 1,7 milliard sur l'EBIT ajusté.



Le groupe de Dearborn (Michigan) rappelle avoir engrangé 4,9 milliards de dollars de résultat net et 9,4 milliards d'EBIT ajusté sur les trois premiers trimestres de 2023, avant le plein effet des interruptions de travail sur ses sites américains.





