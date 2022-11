Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: nomination d'un nouveau directeur de la qualité information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 15:21









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mercredi que Jim Baumbick, le chef des activités de développement de ses produits, prendrait la responsabilité de la qualité au niveau du groupe à compter du mois prochain.



Jim Baumbick, qui chapeaute également le cycle de planification et les programmes de moteurs à combustion interne, succédera à partir du 1er décembre à Stuart Rowley, le directeur de la transformation et de la qualité, qui a prévu de prendre sa retraite après 32 ans au sein de l'entreprise.



Joy Falotico, qui occupait les fonctions de président de la marque haut de gamme Lincoln depuis 2018, partira lui aussi le 1er décembre pour être remplacé par Dianne Craig, l'actuelle présidente des marchés internationaux.



Autre départ, Steven Armstrong, le vice-président en charge de la transformation en Inde et en Amérique du Sud, quittera le constructeur automobile le 1er janvier prochain après 35 année dans l'entreprise.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +0.36%