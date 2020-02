Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : nomination d'un chief operating officer Cercle Finance • 07/02/2020 à 15:53









(CercleFinance.com) - Ford Motor Company annonce la nomination de Jim Farley comme chief operating officer (COO), sous l'autorité directe du directeur général (CEO) du groupe, Jim Hackett, nomination qui prendra effet au 1er mars prochain. Dans ses nouvelles fonctions, Jim Farley sera responsable de l'ensemble des marchés mondiaux et des activités automobiles, de Ford Smart Mobility et des véhicules autonomes. Auparavant, il dirigeait l'équipe nouvelles activités, technologies et stratégies de Ford. Par ailleurs, les fonctions de Hau Thai-Tang, le chief product development and purchasing officer du constructeur automobile, seront étendues à des responsabilités pour la gestion de la ligne de produits entreprises et la connectivité.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -1.70%