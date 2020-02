Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : manque les attentes au quatrième trimestre Cercle Finance • 05/02/2020 à 10:31









(CercleFinance.com) - Ford a publié hier soir une perte nette de -1,7 milliard de dollars au titre du quatrième trimestre 2019, soit -42 cents par action. En données ajustées, il a engrangé un BPA de 12 cents, manquant de quatre cents le consensus. Le constructeur automobile a vu sa marge opérationnelle ajustée se contracter de 2,3 points à 1,2%, pour un chiffre d'affaires en retrait de -5% à 39,7 milliards de dollars. Sur l'ensemble de l'année écoulée, le groupe de Dearborn (Michigan) a par ailleurs engrangé un BPA ajusté en baisse de 11 cents, à 1,19 dollar.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +2.17%