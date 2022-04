Ford maintient ses objectifs 2022

(AOF) - Ford garde le cap. Dans un contexte de forte demande, le constructeur automobile américain vise toujours un Ebit ajusté compris entre 11,5 et 12,5 milliards de dollars en 2022. Cela représenterait une hausse de 15% à 25% par rapport à 2021. Le groupe de Dearnborn anticipe aussi une amélioration sur le front de la pénurie de semi-conducteurs durant le second semestre. Dans le même temps, le constructeur prévient que la guerre en Ukraine pourrait exacerber les tensions sur les chaînes d’approvisionnement.

Sur les trois premiers mois de l'année, Ford a accusé une perte nette de 3,1 milliards de dollars, à comparer avec un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars un an plus tôt. Le constructeur a été fortement pénalisé par une baisse de la valorisation de sa participation dans Rivian.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ajusté ressort à 38 cents, alors que le consensus visait 37 cents.

Pour sa part, le chiffre d'affaires de Ford s'établit à 34,5 milliards de dollars au premier trimestre 2022, en baisse de 5% sur un an.

AOF - EN SAVOIR PLUS

