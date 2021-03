Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : maintenance prédictive pour les utilitaires en Europe Cercle Finance • 22/03/2021 à 12:03









(CercleFinance.com) - Ford présente FORDLiive, un système connecté dédié aux utilisateurs européens de ses utilitaires professionnels, leur offrant une solution de maintenance prédictive. 'FORDLiive maximise le temps de disponibilité en aidant à réduire le nombre de pannes avec moins de déplacements chronophages chez les concessionnaires et des réparations plus rapides en atelier', promet le constructeur. Selon les projections du constructeur, FORDLiive pourrait potentiellement réduire les temps d'arrêt des véhicules jusqu'à 60%. FORDLiive sera progressivement déployé sur les marchés européens en 2021 et 80% des clients seront couverts par des centres de disponibilité dédiés avant la fin de l'année. Ford prévoit que plus d'un million de ses véhicules connectés circulent sur les routes européennes à la mi-2022.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +2.40%