Ford Motor F.N a commencé à produire des cellules de batterie à moindre coût dans une nouvelle usine du Michigan, destinées à équiper son futur pick-up électrique de taille moyenne, le Fathom, a annoncé mercredi le constructeur automobile.

L'usine de batteries située dans le centre du Michigan appartient à Ford, mais utilise une technologie sous licence du fabricant chinois de batteries CATL 300750.SZ , un accord qui a suscité la méfiance de certains législateurs et responsables américains.