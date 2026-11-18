Ford Motor F.N a commencé à produire des cellules de batterie à moindre coût dans une nouvelle usine du Michigan, destinées à équiper son futur pick-up électrique de taille moyenne, le Fathom, a annoncé mercredi le constructeur automobile.
L'usine de batteries située dans le centre du Michigan appartient à Ford, mais utilise une technologie sous licence du fabricant chinois de batteries CATL 300750.SZ , un accord qui a suscité la méfiance de certains législateurs et responsables américains.
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Les cellules fabriquées dans l’usine du Michigan sont de type lithium-fer-phosphate (LFP) et de forme prismatique. Elles sont destinées à l’usine de Louisville, dans le Kentucky, pour les prototypes Fathom
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Plusieurs constructeurs automobiles se tournent vers la composition LFP, car elle est moins coûteuse que les batteries à base de nickel et est considérée comme plus durable
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Ford affirme qu’elle sera en mesure de produire 40 cellules par minute dans ce parc de batteries
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Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a écrit dans une lettre adressée en septembre au directeur général de Ford, Jim Farley, que son agence était “profondément alarmée” par le recours de Ford à une technologie sous licence de CATL dans son usine de Marshall, dans le Michigan
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Ford a qualifié cette lettre de “tentative malavisée de faire la une des journaux” et a vanté le développement de son usine de batteries aux États-Unis, alors que d’autres constructeurs automobiles continuent d’importer des batteries de Chine
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Alan Clarke, vice-président des projets de développement avancé chez Ford, a déclaré cette semaine aux médias que la collaboration avec CATL constituait le moyen le plus rapide de construire des véhicules électriques abordables aux États-Unis. “CATL étant le plus grand acteur mondial, cela signifie qu’il s’agit du meilleur fournisseur pour nous procurer cette technologie et nous aider à apprendre à produire des cellules LFP”, a-t-il déclaré
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Un porte-parole a indiqué que Ford comptait toujours pouvoir bénéficier d’un crédit d’impôt fédéral pour la fabrication de batteries
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