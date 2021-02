Ford : les ventes US de véhicules reculent de 8,3% en janvier

(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce avoir vendu un total de 143 578 véhicules aux Etats-Unis au mois de janvier 2021, soit un recul de 8,3% par rapport à janvier 2020. Si les ventes de SUV ont progressé de 7,6% dans le même temps, les ventes de camions baissent de 8,6% tandis que les ventes de voitures s'effondrent, à -57%.

Andrew Frick, vice-président chargé des ventes aux Etats-Unis et au Canada se veut positif et mise sur 'la nouvelle gamme de produits incontournables' de Ford: le F150, le Bronco Sport, la Mustang Mach-E puis le Bronco, un peu plus tard dans l'année.

'Nous voyons des clients et des concessionnaires enthousiasmés par le nouveau contenu et les nouvelles fonctionnalités que nous proposons, et nous sommes impatients de les aider', assure-t-il.