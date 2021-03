Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : les ventes US de véhicules chutent de 14,1% en février Cercle Finance • 03/03/2021 à 16:12









(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce avoir vendu un total de 163 520 véhicules aux Etats-Unis au mois de février 2021, soit un recul de 14,1% par rapport à février 2020. Les ventes reculent dans chaque segment: -65,2% pour les voitures particulières, -10,2% pour les SUV et -3,6% pour les camions. Andrew Frick, vice-président chargé des ventes aux Etats-Unis et au Canada se veut positif et indique que Ford a atteint un nouveau record de vente en matière de véhicules électriques, aidé par le tout nouveau F-150 PowerBoost Hybrid et par la Mustang entièrement électrique Mach-E.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -3.02%