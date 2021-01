Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : les ventes US chutent de 9,8% au 4e trimestre Cercle Finance • 06/01/2021 à 16:32









(CercleFinance.com) - Aux Etats-Unis, les ventes totales de Ford au 4e trimestre, tous véhicules confondus, chutent de 9,8% par rapport au 4e trimestre 2019, à 542 749 véhicules, indique le constructeur. Si les ventes de SUV ont progressé de 4% entre le 4e trimestre 2019 et le 4e trimestre 2020, les ventes de camions reculent de 12,5% dans le même temps, tandis que les ventes de voitures de tourisme enregistrent la plus fort chute, à -41,1%. Selon Andrew Frick, vice-président chargé des ventes aux Etats-Unis et au Canada, le quatrième trimestre a représenté 'un point d'inflexion chez Ford', le constructeur misant davantage sur 'les camions emblématiques, les SUV et les véhicules électriques pour mieux servir (ses) clients'. Ford a ainsi vu ses ventes au détail progresser de 5,3% en décembre, portées par les lancements des nouveaux F-150, Bronco Sport et Mustang Mach-E. 'Nous sommes en bonne position pour voir les résultats de nos efforts ciblés tout au long de l'année 2021', analyse Andrew Frick.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +1.68%