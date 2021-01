Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : les ventes en Europe ont reculé de 26,8% en 2020 Cercle Finance • 15/01/2021 à 15:56









(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce vendredi avoir vendu 974 982 véhicules en Europe en 2020, soit un recul de 26,8% par rapport à 2019 (1,33 million). Le groupe revendique une part de marché totale de 7,1%, en baisse de -0,3 point par rapport à l'année précédente. Le constructeur se targue d'être la première marque de véhicules utilitaires pour la sixième année consécutive sur les 20 marchés de l'UE et pour 56 années consécutives au Royaume-Uni. Ford souligne par ailleurs la montée en puissance des véhicules électriques, notamment en Allemagne, où 14% des voitures particulières Ford vendues étaient électrifiées en 2020, contre 0,6% un an plus tôt. Dans le même temps, la part des SUV Ford en Europe a grimpé à 38,1% de l'ensemble des voitures particulières en 2020, soit une hausse de 8,1 points par rapport à 2019.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -2.21%