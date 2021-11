Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : les ventes de voitures aux USA s'effondrent en octobre information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 14:48









(CercleFinance.com) - Ford annonce avoir vendu un total de 175 918 véhicules aux Etats-Unis en octobre, soit une baisse de 4% par rapport à octobre 2020. Ce chiffre est surtout plombé par le recul du nombre de voitures vendues dans le pays (-74,3%) avec seulement 3142 unités. Les ventes de camions baissent aussi (-7%), à 94 449 unités. Seuls les SUV progressent (+12,8%), avec 78 327 véhicules vendus. Le constructeur précise que ses niveaux de stock brut continuent de croître, avec 243 000 véhicules à la fin octobre, soit 7 000 véhicules de plus que le mois dernier. Par ailleurs, Ford indique avoir enregistré 77 000 commandes au détail de véhicules neufs en octobre - en hausse 25 000 par rapport aux commandes de véhicules neufs de septembre.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +0.19%