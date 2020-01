Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : les ventes au T4 en légère baisse aux US Cercle Finance • 06/01/2020 à 14:30









(CercleFinance.com) - Ford revendique ce lundi 601.862 véhicules vendus au T4 2019 aux États-Unis, en baisse de -1,3% en comparaison annuelle. Le constructeur automobile de Dearborn (Michigan) totalise ainsi, dans le détail, plus de 330.000 pick-up vendus, plus de 208.000 SUV, et 63.400 voitures 'classiques'. Ces trois segments connaissent, en un an, des évolutions contrastées, avec respectivement +15,9%, -4,1% et -41%. 'L'année qui s'annonce sera très excitante en matière de nouveaux produits', prévoit Mark LaNeve, vice-président de Ford.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE 0.00%