Ford : les usines en Europe vont redémarrer

(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce mardi avoir l'intention de relancer la production dans la plupart de ses usines en Europe à partir du 4 mai. Ainsi, la fabrication reprendra le 4 mai, en adoptant une approche progressive, dans les usines de Saarlouis (assemblage de véhicules) et de Cologne (assemblage et moteurs) en Allemagne, de Valence (assemblage de véhicules) en Espagne et de Craiova (assemblage de véhicules et de moteurs) en Roumanie. 'La production reprendra à l'usine de moteurs de Valence en Espagne le 18 mai, tandis que la date de reprise des usines de moteurs de Dagenham et de Bridgend au Royaume-Uni sera confirmée ultérieurement', détaille le groupe.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +6.16%