Ford: les dirigeants du syndicat UAW approuvent l'accord

(AOF) - Les dirigeants du syndicat américain UAW (United Auto Workers) qui représente les ouvriers de l'automobile ont approuvé dimanche 29 octobre l’accord de principe signé avec Ford, qui prévoit notamment une augmentation des salaires d'au moins 30% pour les salariés à temps plein et une rémunération plus que doublée pour les autres. Selon Reuters, le compromis prévoit également plus de 8 milliards de dollars d'investissements industriels et des augmentations allant jusqu'à 70 000 dollars pour les salariés durant ses 4 ans et demi de validité.

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.