Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : le version utilitaire du F-150 Lightning se dévoile Cercle Finance • 24/05/2021 à 12:30









(CercleFinance.com) - Ford a officiellement présenté lundi son F-150 Lightning Pro, la version utilitaire du nouveau pick-up devant constituer l'un des pivots de sa stratégie dans le domaine de l'électrique. Le modèle, basé sur l'architecture du F-150 Lightning dévoilé la semaine dernière, sera disponible l'an prochain à partir de 39.974 dollars pour ce qui concerne la version proposant une autonomie de 230 miles (environ 370 km). Celui proposant un rayon d'action étendu de 300 miles (environ 480 km) sera pour sa part commercialisé à un prix de près de 50.000 dollars, indique le constructeur américain dans un communiqué. Ford a l'intention de consacrer une enveloppe de 22 milliards de dollars à sa stratégie d'électrification d'ici 2025, en proposant des versions électriques pour ses modèles les plus emblématiques, dont le F-150, la Ford Mustang ou le Ford Transit.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +6.68%