Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : le véhicule connecté, acteur de la sécurité routière ? Cercle Finance • 15/07/2021 à 15:37









(CercleFinance.com) - Et si les données collectées par les véhicules connectés permettaient de construire des infrastructures de transports plus sûres ? C'est en tout cas le défi relevé par Ford, en partenariat avec l'Université d'Etat du Michigan. A l'heure actuelle, les travaux réalisés par les villes et agences gouvernementales sur les infrastructures routières et lieux accidentogènes reposent généralement sur des informations datant de plus d'un an au moment de leur transmission aux planificateurs et ingénieurs, a constaté Ford. Partant de ce fait, le constructeur et la Michigan State University estiment que les véhicules connectés pourraient jouer un rôle clé dans la collecte à grande échelle de données récentes sur les rues et routes. Ainsi, depuis la fin 2020, la Michigan State University développe un projet de recherche visant à analyser les data collectées par les véhicules connectés (accélérations brutales, freinages brusques, virages serrés....) afin de les comparer aux données récentes d'accidents. A terme, ce projet pourrait aider les villes de manière proactive à rendre les rues plus sûres, estime Ford.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +0.28%