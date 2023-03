Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ford: le titre surperforme après l'annonce de sa refondation information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 16:37

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé jeudi qu'il avait décidé de se réorganiser autour de trois grands pôles dans le cadre de la mise en place de son plan stratégique baptisé 'Ford+', un projet bien accueilli en Bourse.



Cette 'refondation' - pour utiliser les mêmes termes que le groupe automobile américain - prévoit notamment de réunir ses activités dans les moteurs à combustion et hybrides au sein d'une branche dénommée 'Ford Blue'.



La division 'Ford Model e' regroupera quant à elle les véhicules électriques, tandis que l'entité 'Ford Pro' se concentrera sur les véhicules utilitaires et les services.



Ford estime que cette nouvelle structure, qui se substitue à une organisation par régions, va lui permettre d'apporter une plus grande clarté quant à la mise en oeuvre du programme Ford+.



Le constructeur en a profité pour confirmer ses objectifs à horizon 2026, qui font toujours apparaître une prévision de marge opérationnelle ajustée (Ebit) de 10% pour le groupe dans son ensemble et de 8% pour Ford Model e.



Concernant 2023, le groupe a réaffirmé son estimation d'un résultat opérationnel ajusté (Ebit) annuel situé entre neuf et 11 milliards de dollars, dont sept milliards de dollars pour 'Ford Blue'.



L'activité 'Ford Pro' devrait quant à elle doubler son bénéfice cette année en dégageant un EBIT proche de six milliards de dollars.



Cela signifie que la branche de véhicules électriques, 'Ford Model e', devrait essuyer une perte opérationnelle de l'ordre de trois milliards de dollars en 2023.



Ford indique qu'il prévoit de fournir davantage d'informations à la communauté financière lors de sa journée d'investisseurs ('Capital Markets Day') prévue le 22 mai prochain.



En attendant, le titre progressait de 2% jeudi à Wall Street, à comparer avec un gain de 1,4% pour l'indice S&P 500.