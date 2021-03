Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : le titre monte après un relèvement Cercle Finance • 19/03/2021 à 14:55









(CercleFinance.com) - Le titre Ford a ouvert en hausse de plus de 2% vendredi à la Bourse de New York à la faveur d'un relèvement de recommandation de Barclays. Le broker britannique, qui relève sa recommandation de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', juge que le consensus de marché sous-estime l'ampleur du virage que Ford compte opérer dans l'électrique à horizon 2025-2030. 'S'il est vrai que nous apprécions le cycle de produit de Ford et son potentiel en termes d'amélioration des résultats dû à l'arrivée d'un nouveau DG plein de dynamisme, l'absence de stratégie claire et volontariste dans les véhicules électriques à batterie nous tenaient à l'écart du titre', explique Barclays. 'Après un examen fouillé de Ford Europe et en particulier de l'alliance signée avec VW, nous nous montrons plus confiants quant à la perspective d'amélioration des marges', ajoute le courtier, qui porte son objectif de neuf à 16 dollars.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +2.40%