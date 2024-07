Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ford: le Super Duty va être également assemblé au Canada information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé jeudi que sa gamme de pickups Super Duty serait désormais également produite sur son site d'Oakville dans l'Ontario (Canada) afin de faire face à la forte demande pour ce gros modèle qui est aujourd'hui l'un de ses plus rentables.



Le constructeur automobile américain explique qu'il prévoit d'investir quelque 2,3 milliards de dollars afin de moderniser les équipements et l'outillage de l'usine, un processus qui démarrera à partir de cet été.



L'assemblage du Super Duty devrait ensuite débuter à horizon 2026.



D'ici à la fin de la décennie, Ford prévoit de produire de nouvelles générations du véhicule sur le site d'Oakville, dont une version électrique du pickup, ce qui permettra de pérenniser les 1800 postes du site.



La production à Oakville avait cessé en mai 2024 avec la sortie des derniers Ford Edge des lignes de l'installation, qui devait être reconvertie en un site spécialisé dans la fabrication de véhicules à batterie électrique avant la décision prise aujourd'hui.



Cet investissement va permettre à Ford de produire jusqu'à 100.000 unités supplémentaires de son Super Duty, un modèle très populaire en Amérique du Nord mais qui était jusqu'ici uniquement assemblé dans le Kentucky et l'Ohio.





