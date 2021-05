Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : le site du Michigan engagé dans le virage électrique Cercle Finance • 24/05/2021 à 16:46









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé aujourd'hui que son usine du Michigan, la 'Van Dyke Transmission Plant', serait désormais renommée 'Van Dyke Electric Powertrain Center' afin de refléter le nouveau rôle du site, dans le cadre de la transition vers l'électrique amorcée par le constructeur. Le site produira en effet des moteurs électriques ainsi que des dispositifs boîte-pont électriques pour les véhicules hybrides et entièrement électriques de la marque, comme le nouveau F-150 Lightning à partir de 2022. Ford a d'ailleurs récemment investi quelque 150 millions de dollars dans l'usine pour de l'outillage supplémentaire, conservant 225 emplois. Le moteur électrique devrait entrer en pleine production cet été, la chaine de production sera alors capable de sortir un 'eMotor' toutes les 75 secondes, assure le constructeur.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -1.67%