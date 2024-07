Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ford: le relèvement d'objectifs boudé en Bourse information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - Ford chute lourdement en Bourse jeudi matin à la Bourse de New York, le marché ne se laissant pas émouvoir par le relèvement d'objectifs du groupe automobile pour se concentrer sur la déception causée par ses résultats de deuxième trimestre.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre du constructeur automobile décroche de 18%, accusant la deuxième plus forte baisse de l'indice S&P 500, ce qui le fait basculer en territoire négatif (-3%) depuis le début de l'année.



A l'occasion de sa publication trimestrielle mercredi soir, Ford a réaffirmé sa fourchette-cible annuelle d'Ebit ajusté de 10 à 12 milliards de dollars, mais remonté celle de free cash-flow ajusté, désormais anticipé entre 7,5 et 8,5 milliards, au lieu de 6,5 à 7,5 milliards précédemment.



Les investisseurs préfèrent néanmoins se focaliser sur les performances très inférieures aux attentes dévoilées par le groupe au titre de son deuxième trimestre.



Sur le trimestre écoulé, l'entreprise a engrangé un BPA ajusté (non GAAP) de 0,47 dollar, contre 0,72 dollar un an auparavant, alors que le consensus visait 0,67 dollar.



'Cette performance moins bonne que prévu au niveau opérationnel s'explique par les résultats décevants de Ford Blue, qui ont été affectés par des coûts élevés liés aux rappels de véhicules, aux lancements de nouveaux produits et à d'autres éléments moins importants', réagissent les analystes de Bank of America.



Du point de vue de BofA, les difficultés de Ford Blue - la division de véhicules hybrides et à essence emblématiques - n'ont pas pu être compensées par la vigueur de Ford Pro, la branche d'assistance aux clients commerciaux.



'Malgré cette déception, l'équipe de management de Ford continue de se montrer optimiste concernant les récents progrès effectués par le groupe', ajoute BofA.



D'après le broker, cet optimisme tient avant tout à la solidité de Ford Pro, l'activité de véhicules professionnels et utilitaires que le groupe considère comme un métier de coeur devant faire l'objet d'investissements prioritaires, comme l'illustre la récente décision d'étendre la production du Super Duty au Canada.





