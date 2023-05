Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: le prix de la Mustang Mach-E va baisser information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 16:41









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mardi qu'il allait baisser le prix de sa Mustang Mach-E, sa voiture électrique la plus populaire, qui va également bénéficier d'une autonomie accrue.



Le constructeur automobile américain a indiqué ce matin que le prix du modèle Select RWD Standard Range, le modèle de base, passerait de 45.995 à 42.995 dollars, soit une réduction de 3000 dollars.



Dans sa version la plus chère, le GT AWD Extended Range sera désormais proposé à 59.995 dollars, contre 63.995 dollars jusqu'ici, ce qui correspond à une baisse de 4000 dollars.



Cette baisse de prix intervient alors que le groupe compte accroître la production de la Mustang Mach-E au cours de la seconde moitié de l'exercice dans le cadre de sa montée en puissance dans l'électrification.



Ford, qui veut rendre ses modèles plus accessibles, dit également beaucoup miser sur le pick-up électrique F-150 Lightning et sur la camionnette E-Transit.



En dehors des baisses de prix, le constructeur compte en parallèle améliorer l'autonomie de sa Mustang, qui passera à 250 miles (environ 402 km) pour le modèle RWD et 226 miles (362 km) pour l'eAWD.





