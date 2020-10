Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : le pick-up F-150 passe à la motorisation hybride Cercle Finance • 06/10/2020 à 14:25









(CercleFinance.com) - Le constructeur américain annonce que son tout nouveau groupe propulseur hybride de 3,5 litres est désormais disponible dans son F-150, ce qui fera de ce véhicule le premier pick-up de la marque à disposer de ce type de motorisation. PowerBoost développer une puissance de 430 chevaux et son couple de 570 lb-pi est le plus important jamais proposé sur un F-150.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE 0.00%