Ford: le patron de Ford Credit partira l'an prochain

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé vendredi que Marion Harris, l'actuel directeur général de sa filiale de financement Ford Credit, prendrait sa retraite au mois de mars prochain.



Le cadre dirigeant, qui avait rejoint Ford il y a 25 ans, était depuis quatre ans le patron de Ford Credit, qu'il avait entrepris de transformer en une 'fintech'.



C'est Cathy O'Callaghan, qui occupait le poste de directrice de la comptabilité depuis 2018, qui lui succédera à partir de la mi-février.



Elle sera elle-même remplacée par Mark Kosman, un cadre financier qui avait contribué à la mise en oeuvre de la stratégie Ford+ et à la réorganisation des fonctionnalités liées à la planification des ressources d'entreprise (ERP) du groupe.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.53%