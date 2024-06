Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ford: le Michigan Central Station va rouvrir ses portes information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 14:09









(CercleFinance.com) - Ford a prévu de dévoiler cette semaine le bâtiment rénové de Michigan Central Station, qui doit permettre de donner une nouvelle vie à ce monument emblématique de la ville de Détroit.



Après six années de travaux, l'ancienne gare construite en 1913 et qui était à l'abandon depuis 1998 va être présentée au public dans une version modernisée jeudi prochain.



Le site, qui doit abriter un millier de chercheurs du constructeur automobile dans un premier temps avec l'objectif d'en accueillir 2500 d'ici 2018, doit se situer au coeur d'un projet de 12 hectares censé promouvoir les technologies et la culture, mais aussi intégrer un programme d'aide à la jeunesse.



Ford, qui avait fait l'acquisition de l'immeuble en 2018, explique qu'il veut non seulement y abriter ses employés, mais aussi inviter des partenaires, des entrepreneurs, des étudiants, voire même des concurrents, afin d'y stimuler l'innovation.





