Ford: le camion série F, un best-seller en 2023

(CercleFinance.com) - Ford fait savoir qu'en 2023, plus de 700000 clients ont acheté un nouveau camion Ford Série F, ce qui en fait le camion le plus vendu aux États-Unis pour la 47e année consécutive.



'Nos camions incarnent la solidité, la fiabilité et la polyvalence sur lesquelles nos clients comptent depuis près d'un demi-siècle. Et la Série F représente le meilleur de Ford', a commenté Robert Kaffl, directeur des ventes aux USA.



Le constructeur prévoit de commencer la production des nouveaux modèles F-150 à essence et hybrides 2024 au début de l'année.



'Notre concentration inébranlable sur la croissance des modèles à essence, hybrides et électriques en 2024 reflète notre promesse d'offrir un camion pour chaque client - un camion qui s'intègre parfaitement à son style de vie', ajoute le responsable.





