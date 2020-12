Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : lance une édition limitée de roues en aluminium coulé Cercle Finance • 29/12/2020 à 12:27









(CercleFinance.com) - Ford présente de nouvelles roues en édition limitée, à travers le Mustang Mach 1 Handling Package. Ces nouvelles roues devraient se frotter au bitume des routes états-uniennes et canadiennes dès le début de l'année, annonce le constructeur. Avec leur conception de construction en couches, ces roues en aluminium coulé ' apportent des avantages sur la piste tels que l'intégrité structurelle pour les virages serrés et une perte de poids d'environ deux livres par rapport aux roues standard Mach 1, en dépit d'être un pouce plus large', assure Ford.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +0.28%