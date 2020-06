Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : lance un rappel de véhicules en Amérique Cercle Finance • 25/06/2020 à 15:07









(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce jeudi lancer un rappel en Amérique du nord, concernant un peu plus de 2.620 véhicules. Ce rappel est initié en raison du problème d'attaches d'un siège passagers. Il concerne des modèles Ford Expedition et Lincoln Navigator. De manière plus anecdotique, Ford précise avoir rappelé 15 véhicules aux États-Unis et au Canada, pour un problème de transmission.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.37%