Ford : lance un rappel de véhicules aux Etats-Unis Cercle Finance • 12/02/2020 à 14:46









(CercleFinance.com) - Ford Motor Company annonce ce mercredi émettre un rappel de sécurité concernant certains véhicules Ford Flex 2013-18, Ford Taurus Interceptor Sedan, Ford Taurus SHO et Lincoln MKT. 'Les véhicules affectés qui sont exposés à une articulation fréquente de la suspension arrière complète (rebond et rebond) peuvent subir une fracture de la biellette de la suspension arrière. Une fracture de la biellette arrière pendant la conduite augmente le risque d'accident', indique Ford. Pour autant, Ford précise n'avoir connaissance d'aucun rapport d'accident ou de blessure lié à cette problématique pour les véhicules spécifiés. Cette action concerne 211.207 véhicules aux États-Unis et dans les territoires fédéraux, 15.281 au Canada et 1.396 au Mexique.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE 0.00%