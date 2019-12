Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : lance un rappel aux Etats-Unis Cercle Finance • 13/12/2019 à 15:03









(CercleFinance.com) - Ford Motor Company annonce ce jour lancer un rappel de sécurité concernant certains véhicules Super Duty SuperCrew 2017-19 avec revêtement de sol, en raison du risque d'incendie intérieur après un accident. 'Dans les véhicules concernés, un prétensionneur de ceinture de sécurité avant qui se déploie lors d'un accident peut générer des étincelles excessives. Dans certains cas, cela pourrait enflammer le tapis ou l'isolation du tapis dans la zone du montant B. Un incendie dans la zone du montant B peut se propager à l'intérieur du véhicule et augmenter le risque de blessure', explique Ford, qui a eu connaissance d'un signalement aux États-Unis d'un incendie lié à cette problématique. Ce rappel concerne 490.574 véhicules aux États-Unis et dans les territoires fédéraux, 56.112 au Canada et 852 au Mexique.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -1.07%