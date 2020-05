Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : lance trois rappels en Amérique du nord Cercle Finance • 12/05/2020 à 15:54









(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce mardi émettre trois rappels de sécurité en Amérique du nord. Ces rappels concernent respectivement des Ford Expedition et Lincoln Navigator de 2020, des Mustang de 2019/2020 et des Expedition de 2019, et des Ford Transit Connect de 2014-2017. Le groupe précise n'être au courant d'aucun accident ou blessure en rapport avec ces rappels.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +0.31%