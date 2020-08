Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : lance trois rappels en Amérique du nord Cercle Finance • 12/08/2020 à 15:33









(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce jour le lancement de trois rappels en Amérique du nord. Ces rappels concernent des modèles Edge, Lincoln MKX, Lincoln Corsair et F-150. Si le groupe automobile indique ne pas être au courant d'accident en lien avec les causes de ces rappels, ce sont tout de même près de 500.000 véhicules qui sont rappelés par Ford.

