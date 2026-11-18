Ford a annoncé mercredi le démarrage de la production de ses premières cellules de batteries lithium-fer-phosphate (LFP) dans sa nouvelle usine du Michigan, en utilisant une technologie sous licence du fabricant chinois CATL. Entièrement détenu par le constructeur américain, le site doit approvisionner l'usine de Louisville, dans le Kentucky, où seront assemblés les prototypes du futur pick-up électrique intermédiaire Fathom. Les cellules, de format prismatique, reposent sur une technologie moins coûteuse et généralement plus durable que les batteries utilisant du nickel. Ford prévoit une capacité de production pouvant atteindre 40 cellules par minute, dans le cadre de sa stratégie visant à réduire les coûts de fabrication de ses véhicules électriques.

Ce partenariat industriel demeure toutefois controversé aux États-Unis, où plusieurs responsables politiques dénoncent une dépendance technologique envers la Chine. En septembre, le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, avait exprimé ses inquiétudes dans une lettre adressée au directeur général de Ford, Jim Farley, concernant l'utilisation de la technologie CATL dans l'usine de Marshall. Le constructeur avait rejeté ces critiques, soulignant que son investissement permettait de fabriquer des batteries sur le territoire américain plutôt que de les importer directement de Chine. Alan Clarke, vice-président chargé des projets de développement avancés, a défendu cette coopération comme le moyen le plus rapide d'acquérir les compétences industrielles nécessaires à la production locale de batteries LFP et de proposer des véhicules électriques plus abordables.

La collaboration avec CATL soulève également des interrogations concernant l'accès aux aides fédérales américaines, dont les critères d'éligibilité tiennent compte des relations avec les entreprises chinoises. Ford maintient néanmoins son anticipation de bénéficier du crédit d'impôt destiné à soutenir la fabrication nationale de batteries, estimant que son organisation industrielle respecte les exigences applicables. Le lancement de la production constitue une étape importante dans le développement du programme Fathom et dans la localisation de la chaîne d'approvisionnement du constructeur. La réussite de cette stratégie dépendra désormais de la montée en puissance de l'usine du Michigan, de la réduction effective des coûts et de la capacité de Ford à préserver son accès aux dispositifs publics malgré les tensions politiques entourant les technologies chinoises.