Ford : la stratégie environnementale récompensée par le WEC

(CercleFinance.com) - Le World Environment Center (WEC) a honoré la Ford Motor Company en lui remettant la 36e médaille d'or annuelle récompensant les réalisations des entreprises internationales en matière de développement durable. Dans le cadre de ce concours mondial, le jury indépendant a notamment sélectionné Ford pour son engagement à transformer sa culture et à innover de la chaîne de production au studio de design ainsi que pour son engagement et sa stratégie mondiale de réduction des émissions carbone. Ford précise par ailleurs être le premier constructeur automobile à remporter la médaille d'or.

